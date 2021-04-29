إنجي علاء تتصدر تويتر بعد عرض كوفيد 25 .. مغردون: في عظمة بتحصل

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #إنجى علاء بعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل كوفيد ٢٥.





وجاءت تعليقات رواد تويتر على الهاشتاج كالاتى:





الف مبروووك ان شاء الله يكسر الدنيا يامبدعتنا الجميلة انا شوفت الحلقة الاولى واقدر اقول شابوووه ليكى ولفنانا يوسف









طالما الاسمين دول متجمعين يبقي في عظمه بتحصل

حلقه أولي قويه و طبعاً قفلة شيّقه كالعادة









الحلقة جميلة جدا ان شاء الله ربنا يوفق كل المبدعين اللى شاركوا فى المسلسل









شوفوا كم المسلسلات إللى بتتعرض ومع ذلك كل الناس كانت مستنية المسلسل ده

لازم نعترف إن إنجى علاء مختلفة عن أى حد

وبجد الكلام خلص فى يوسف الشريف وأعماله





انا مهما اتكلمت مش هقدر اوصف العظمة دي شابوة ليوسف الشريف وانجى علاء









وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل "كوفيد 25 " بإستعراض فيديوهات لمجموعة من الاشخاص مصابين بحالات غريبة،وبعدها يظهر يوسف الشريف الذي يجسد شخصية دكتور، وهو لايف مع جمهوره ويخبرهم أن مايحدث في العالميعتقد أنه فيروس جديد، ولكن الجمهور لم يصدقه.

وخلال استطلاع يوسف الشريف على فيسبوك يجد شخصا ينتحر من أعلى برج القاهرة، و فيديوهات لأشخاص أخرينيستغيثون وبدأ يحلل الفيروس الجديد وقال أنه مختلف عن كورونا، ويخترق المخ.

ويكتشف "ياسين" أن الفيروس يشبه ماتعمل عليه الشركة، وعلم أنهم يقوموا بعمل لقاح للفيروس قبل انتشاره، وبدأيتعجب وتساءل لماذا يصنعون اللقاح قبل وجود الفيروس واتهمهم بأنهم وراء ما يحدث بالعالم.

ويكتشف يوسف الشريف أن من أعراض الفيروس تكرار الكلام، وفجأة يتذكر أنه ترك أولاده عند أحد أصدقائه وكرر أمامهالكلام فجرى مسرعا ليلحق ببناته.