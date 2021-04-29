مدربا الأهلي والاتحاد السكندري يكشفان كواليس استعدادهما لنهائي كأس مصر.. فيديو

قال عمرو السبخي، مدرب فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة، إن فريقه يتصدر المشهد في البطولات، وواجه الأهلي على مدار العاملين الماضيين في 6 نهائيات، وذلك قبل نهائي كأس مصر، المقرر إقامته اليوم الخميس.

وأضاف السبخي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن مباريات كرة السلة تحتاج لفرض فريق أسلوب لعبه فنيًا على منافسه، وهو ما حدث أمام سبورتنج في نصف نهائي كأس مصر، حتى تحقق الفوز، حيث استطاع أن يتفوق فنيًا وبدنيًا على المنافس لينهي المباراة لصالحه.

ومن جانبه قال أحمد الجارحي، مدرب الأهلي لكرة السلة، إن مباريات فريقه ضد الاتحاد السكندري، دائمًا ما تنتظرها الجماهير، كونها تنتهي بالتفاصيل البسيطة وتكون مليئة بالحماس بين الفريقين.

وتابع الجارحي، أنه شاهد مباراة الاتحاد السكندري وسبورتنج، والتي كانت مثيرة إلا أن الفريق السكندري خبرته كانت أكبر وحسم المباراة لصالحه، مشيرًا إلى أن مباراة الأهلي أمام الزمالك كانت صعبة، وحسمها الأهلي بعد فرض سيطرته وأسلوب لعبه.