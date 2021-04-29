تمساح ضخم يقتحم تدريبات نادي تورونتو ... واللاعبون يركضون نحوه

فوجئ لاعبو فريق تورونتو المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم باقتحام تمساح ضخم لأرضية الملعب أثناء أداء تدريبات الفريق على أرضية ملعب أورلاندو في فلوريدا هذا الأسبوع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "رويترز" تعتبر الواقعة فريدة من نوعاها، حيث دخل التمساح الى الملعب بشكل مفاجئ ولم يهرع اللاعبون بل ذهب اليه لرأيته بشكل أفضل وأقرب، لكن أحد العاملين بالنادي سارع لإبعاد التمساح من المكان مستخدما سيارته.

وقال كريس أرماس مدرب تورونتو: "كل ما أستطيع قوله إنه كان تمساحاً ضخماً. اللاعبون ركضوا باتجاه التمساح وأنا ركضت في الاتجاه الآخر".

وأضاف: "نتحدث كثيراً حول عدم الخوف والشراسة هنا، لكني لم أستطع التفكير في ذلك في هذه اللحظة".

ونشرت صفحة الفريق على موقع "تويتر" فيديو يوضح دخول التمساح الى أرضية الملع، ورقض اللاعين نحوه.

ويخوض تورونتو مبارياته في المرحلة التمهيدية للموسم في فلوريدا بسبب قيود السفر في خضم جائحة «كوفيد - 19».

