مدير مستشفي كفرالزيات: تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي

أكد الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية اليوم أنه تم تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفي، والاستعداد لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية للمرضى .

وجاء ذلك فى إطار حرص المستشفى،على جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات تقدم جديدا لخدمة المرضي، ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفي.



وأشار مدير المستشفى، إلى أن وحدة مناظير الجهاز الهضمى، تتوافر بها خدمات منظار تشخيصى على المعدة والمريء ، وربط دوالى المريء ، وحقن دوالى المعدة والمريء، وأخذ عينات من المعدة والمريء، ومنظار تشخيصي على القولون، وأخذ عينات من القولون.



وأضاف، تقديم كافة الخدمات أسبوعيا وتخصيص أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال وتقديم الخدمة بوحدة المناظير لأهالى مركز ومدينة كفر الزيات.