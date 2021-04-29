اليوم.. ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف في حفل بمركز الإبداع

يحيي ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف، في الثامنة مساء، حفلا موسيقيا مركز الإبداع في الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

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وأعد الثنائي برنامجًا فنيًا مميزًا يتنوع بين أعمالهم الخاصة وباقة مختارة من تراث الموسيقي العربية منها وطني حبيبي، سهرت، يا مسهرني، بنت الشلبيه، ومن مؤلفات دينا لونجا دينا وسماعي نهاوند و من مؤلفات غسان رفيقة الحلم كما يقدم الثنائي مقطوعتين من أحدث أعمالهم ، والذي تم طرحهم في كلبات مصورة الأول تحت عنوان رحالة السلام وهو يعد أول كليب مصور لآلة العود.

أما الثاني بعنوان: " حياة بمشاركة عازف الجاز العالمي يحيي خليل . ويختتم الثنائي الحفلات بالعزف على الة عود واحدة.