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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صحة السويس": إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 4960 حتى الآن

صدى البلد

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان في السويس، إن إجمالي المواطنين الذين تلقوا لقاح كوونا حتى الآن في المحافظة بلغ 4 آلاف و960 مواطنًا بوحدة طب الأسرة مبارك، وهي إحدى وحدات التأمين الصحي الشامل التي تم تطويرها بحي فيصل حتى الآن.


وأضاف الدكتور إسماعيل الحفناوي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مديرية الصحة بالسويس تدعم المواطنين غير القادرين عن طريق تطعيمهم منزليًا من خلال فرق مدربة، لافتًا أن الفئات المستهدفة حاليًا هو الفريق الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.


وأوضح أن المديرية قررت زيادة عدد فرق التطعيم سرعة التطعيم بسبب كثافة المتطعمين يوميًا، بالإضافة إلى مد فترة التطعيم إلى الساعة العاشرة مساءً يوميًا، لافتًا أنه بعد تلقي رسالة بالموعد، يتم التوجه للمركز وتسليم الأوراق الدالة على الفئة المستهدفة وعمل موافقة مستنيرة والحصول علي الجرعة الأولى ثم تحديد موعد الجرعة الثانية.

صحة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي

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