عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دولة كاريبية تعرض برامج سياحية طويلة المدة رغم صعوبات جائحة كورونا

سانت لوسيا
سانت لوسيا

عرضت دولة سانت لوسيا الكاريبية، برنامج عبارة عن رحلة لمدة ست أسابيع يمّكن السياح من قضاء الوقت بمميزات السكان المحليين.

ويمكن التقدُّم لهذا البرنامج عبر الإنترنت بملء تطبيق مجاني. وسيرافق المشاركين المهتمين أحدُ مسيّري الرحلات المحلية الذي سيكون بمثابة مرشد خاص قبل وخلال إقامتهم في الفنادق والفيلات. ويضم البرنامج بعض الأنشطة الممتعة للسياح أيضاً. وسيضم تعلم وصفات طهوية محلية واستكشاف الغابات المطيرة والغوص لاستكشاف الشعاب المرجانية وتسلق جبال بيتون.

وبسبب جائحة فيروس «كورونا»، وضعت قواعد جديدة وسيتحتم على الزوار قضاء أسبوعين في فندق أو فيلا بسبب (كوفيد - 19)، ولكن بعد ذلك يمكن للسياح التجول بحرية واستكشاف المكان.

وتشير الإحصائيات التي تخرج يوميا من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة المختلفة في جميع دول العالم إلى كارثة حقيقة تسبب بها فيروس كورونا نتيجة ما يحصده من أرواح بشكل متواصل منذ الإعلان عن أول حالة قبل 3 سنوات، فـ أعداد الوفيات جراء الإصابة بـ فيروس كورونا كسرت حاجز 2000 حالة في اليوم الواحد.


جدير بالذكر، وبالإشارة الى جائحة كورونا، حثت منظمة الصحة العالمية شعوب العالم على التبرع بـ7 دولارات للمساهمة بجرعة لقاح، في حملة تقودها المنظمة لجمع أموال إضافية لبرنامج "كوفاكس" الدولي لإتاحة لقاحات كوفيد-19.


وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في معرض إطلاقه الحملة التي حملت شعار "Go Give One" (فلتعطِ واحدة)، أمس الأربعاء، إن الحملة ستتيح لأي شخص يريد "أن يلعب دوره في تطعيم العالم بتبرع بسيط"، ومن ثم يساعد في إنهاء الجائحة.


وأضاف- بحسب ما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية- أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن مبلغ 7 دولارات أمريكية سيغطي تكلفة شراء جرعة لقاح وإيصالها لشخص ما في بلد منخفض الدخل، موضحا أن الحملة ستسعى أيضًا إلى الحصول على أموال مماثلة من الشركات التي يقدم موظفوها وعملائها مساهمات.

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية جميع دول العالم من حيث أعداد "الإصابات والوفيات" جراء الإصابة بـ فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المصابين في أمريكا حوالي 32 مليون و532 ألف مصاب، وحوالي 582 ألف و401 حالة وفاة، لتصبح موجات كورونا الأشد فتكا بالولايات المتحدة عن باقي دول العالم. 

فنادق فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية جائحة كوفيد-19 الصحة العالمية دول العالم

موضوعات متعلقة

عالمة أمريكية تترك مجال الطاقة الشمسية وتـؤسس شركة لإعادة تدوير الذهب والمجوهرات الراقية

9 مليار يورو ضريبة على سامسونج.. والورثة يلجأون لبيع بعض اللوحات الفنية لدفع الضريبة

بسبب قوارض القندس.. انقطاع خدمة الإنترنت لمدة 12 ساعة بمقاطعة كندية

الصين تطلق نموذجا لروبوت يصطاد النفايات الفضائية بشبكة

حفل الأوسكار يسجل أقل عدد مشاهدات في تاريخه

عودة المسنّين إلى التسوق تنعش السوق المحلية في بريطانيا

عودة السياحة إلى تايلاند بشرط تلقي السائح اللقاح المضاد لفيروس كورونا

عائلة أمريكية تعثر على ثروة جدهم المخبأة تحت الأرض.. صور

ترشيحاتنا

دراسة بريطانية: إجراءات كورونا أثرت على قدرات الأطفال في التعلم والنطق

أصبح الحارس الرابع .. شوبير: دور محمد عواد انتهى مع الزمالك

هيونداي تكشف عن كونا N الجديدة موديل 2022        

مين احلى ؟ شاهد إطلالات النجمات في ثاني اسبوع من رمضان

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

رضا عبد العال: أحمد توفيق لن يضيف للأهلي حال انضمامه.. وطاهر لم يعوض رحيل رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ