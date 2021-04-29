عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 16.. احمد عز في مهمة جديدة بلمخابرات المصرية

مسلسل هجمة مرتدة
مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة السادسة عشرة لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

txt

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 15.. أحمد عز يبدأ تدريباً جديداً مع المخابرات المصرية

txt

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 14.. المخابرات العامة المصرية ترصد مخططي الفوضى الخلاقة

ملخص أحداث الحلقة السادسة عشر لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت الحلقة السادسة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، بذهاب دينا أبو زيد (هند صبري) إلى لواء المخابرات فاروق السوهاجي (أحمد فؤاد سليم لتلقي التدريب)، وتخبره باستعدادها للتدريب فورًا. 
يقوم رجال بخطف عبد الرحمن، وتقييده، ويهددونه بالتعذيب ما لم يكشف سبب انشققاقه عن الإخوان ويقر بطبيعة علاقته بضابط المخابرات أكرم (نضال الشافعي)، بينما يظهر الأخير فجأة ويخبره بأن ذلك كان اختبار له. 
تقوم المخابرات المصرية، بعرض ملف نازلي شوكت تحسين، عى دينا أبو زيد، ويخبرونها بأنها سافرت إلى دولة عربية وعملت في المخابرات معها، ثم عملت في المخابرات التركية، ويقوم اللواء فاروق السوهاجي، بتكليف دينا بمراقبة نازلي. 
تتلقى دينا أبو زيد تدريب آخر من المخابرات المصرية، وتصبح أكثر ثباتًا عن السابق، ولكن اللواء فاروق يأخذ عليها نقطة الضعف تجاه سيف العربي (أحمد عز) ويخبرها بضرورة الحضور مرة أخرى للتدريب. 
ويذهب سيف العربي لمقابلة حبيبته دينا مرة أخرى، وشهدت الحلقة ظهور خاص للفنان أحمد صلاح حسني، الذي قام بمساعدة سيف في الفرار من عميل مخابرات معادية (عمار أو الأمير الأبيض)، ويكلفه الضابط رفعت (هشام سليم) بمقابلته عمار، ويسلمه ظرف به خطة المقابلة وخطة أخرى للتأمين والطوارئ. 
ويقوم فاروق السوهاجي بتكليف دينا أبو زيد، لعملية تدريبية، ولكنه لم يكشف لها أنها تدريب، وذلك قبل سفرها لحضور السمينار الذي يرتب لعملية الفوضى الخلاقة في مصر.

 

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة  art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

 

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

 

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.

هجمة مرتدة مسلسل مسلسل هجمة مرتدة احمد عز هند صبري الحلقة السادسة عشر لمسلسل هجمة مرتدة مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 16

موضوعات متعلقة

إصابة أحمد مكي.. ملخص أحداث الحلقة السادسة عشرة لمسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 الحلقة 16.. توثيق استشهاد الصحفية ميادة أشرف وماري سامح

مسلسل موسى الحلقة 16.. محمد رمضان يفشل في العثور على رفات أمه

حقيقة الإساءة.. شبيه إسماعيل ياسين يظهر مجددا في مسلسل موسى

في ذكرى ميلاد نور الشريف.. قصة وفاته المؤثرة بـ السرطان

أخبار الفن| جوجل يحتفل بـ نور الشريف.. حقيقة سخرية تامر عاشور من مريضة سرطان.. إصابة روجينا بـ 7 غرز

أحمد رزق ضحية جديدة لـ نور اللبنانية في برنامج خمس نجوم

في عيد ميلاد نجوى إبراهيم| تزوجت فلسطينيًا.. و"بُقلظ" أشهر من عملت معه

ترشيحاتنا

ماركا: ميسي بات قريبًا من الاستمرار في برشلونة

الجيش اليمني: مقتل 20 من الحوثيين في قصف جنوب مأرب

ضبط الروبي أخطر تاجر مخدرات بربع كليو شابو و40 تذكرة هيروين

تعرف على عدد ساعات الصوم ووقت الإفطار اليوم

الزمالك يكشف سبب خروج محمد عواد من معسكر لقاء المقاولون

دراسة جديدة..."الوضع الليلي" للهواتف لا يساعد في تحسين النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول.. وإغلاق المحافظات والمجال الجوي

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

السبت والأحد والاثنين إجازة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات تنظيم العطلات الرسمية

تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو جراف| نجاح باهر.. رئيس الوزراء يكشف رأي العالم في الاقتصاد المصري

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ