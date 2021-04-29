مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 16.. احمد عز في مهمة جديدة بلمخابرات المصرية

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة السادسة عشرة لـ مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة السادسة عشر لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت الحلقة السادسة عشر لمسلسل هجمة مرتدة، بذهاب دينا أبو زيد (هند صبري) إلى لواء المخابرات فاروق السوهاجي (أحمد فؤاد سليم لتلقي التدريب)، وتخبره باستعدادها للتدريب فورًا.

يقوم رجال بخطف عبد الرحمن، وتقييده، ويهددونه بالتعذيب ما لم يكشف سبب انشققاقه عن الإخوان ويقر بطبيعة علاقته بضابط المخابرات أكرم (نضال الشافعي)، بينما يظهر الأخير فجأة ويخبره بأن ذلك كان اختبار له.

تقوم المخابرات المصرية، بعرض ملف نازلي شوكت تحسين، عى دينا أبو زيد، ويخبرونها بأنها سافرت إلى دولة عربية وعملت في المخابرات معها، ثم عملت في المخابرات التركية، ويقوم اللواء فاروق السوهاجي، بتكليف دينا بمراقبة نازلي.

تتلقى دينا أبو زيد تدريب آخر من المخابرات المصرية، وتصبح أكثر ثباتًا عن السابق، ولكن اللواء فاروق يأخذ عليها نقطة الضعف تجاه سيف العربي (أحمد عز) ويخبرها بضرورة الحضور مرة أخرى للتدريب.

ويذهب سيف العربي لمقابلة حبيبته دينا مرة أخرى، وشهدت الحلقة ظهور خاص للفنان أحمد صلاح حسني، الذي قام بمساعدة سيف في الفرار من عميل مخابرات معادية (عمار أو الأمير الأبيض)، ويكلفه الضابط رفعت (هشام سليم) بمقابلته عمار، ويسلمه ظرف به خطة المقابلة وخطة أخرى للتأمين والطوارئ.

ويقوم فاروق السوهاجي بتكليف دينا أبو زيد، لعملية تدريبية، ولكنه لم يكشف لها أنها تدريب، وذلك قبل سفرها لحضور السمينار الذي يرتب لعملية الفوضى الخلاقة في مصر.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشرة ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ عن ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.