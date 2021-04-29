اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بدير مارمينا غرب الإسكندرية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، لصلاة قداس خميس العهد اليوم الخميس، في دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إنه من المقرر أن يشارك في القداس رئيس الدير ومجمع رهبانه، دون أي مشاركة شعبية، بسبب جائحة فيروس كورونا الحالية.

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وتقام صلوات قداس خميس العهد اليوم في جميع الكنائس والأديرة بمصر وخارجها، حيث يترأس الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة القداس الإلهي، ضمن طقوس أسبوع الآلام الذي ينتهى بصلوات قداس سبت الفرح ، حيث تحتفل الكنيسة بعيد القيامة المجيد في الثاني من مايو المقبل.

واستعدت فرق النظام والكشافة في جميع الكنائس لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، حيث يتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور، بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، كما تم تفعيل نظام الحجز المسبق للكنائس التي يسمح فيها بالحضور منعا للتكدس و الحفاظ على التباعد الاجتماعي.