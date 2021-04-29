الزمالك: اتحاد الكرة أفادنا بتخفيف عقوبة إمام عاشور أو إلغائها.. تفاصيل

ناك استياء من إدارة الزمالك بشأن وكيل كارتيرون

قال عمرو الدردير متحدث نادي الزمالك، إن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة قد قال له إنه من الممكن إلغاء عقوبة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أو إلغائها.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة قد عاقبت إمام عاشور، لاعب الزمالك، بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه.

وكان الأهلي قد قدم شكوى ضد عاشور، وزملائه، بعد انتشار فيديو لهم، وصفه الأحمر بأنه يحمل "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأضاف الدرديري لقناة الزمالك: "من المحتمل إلغاء قرار اتحاد الكرة بإيقاف إمام عاشور 12 مباراة، وأحمد مجاهد قال لي أنه من الممكن تخفيف أو إلغاء العقوبة".

وواصل متحدث الزمالك: "كان هناك استياء من إدارة الزمالك بشأن وكيل كارتيرون، وكان يظهر في القنوات ويتحدث عن أمور داخلية بالنادي بشأن أسامة نبيه وعواد وغيرهم".

وتابع: "تم منع وكيله من دخول نادي الزمالك بقرار من رئيس الزمالك، وهو يريد أن يكون وكيل لاعبين، وتصريحاته مستفزة واستفزت جماهير نادي الزمالك، ونادي الزمالك أكبر من هذه الأشكال وتم التنبيه على كارتيرون بشأن ذلك الأمر، وإذا تكرر الأمر سنلجأ للقضاء

واختتم الدردير تصريحاته: "أنا أرى أن التحكيم المصري لم ينجح في إدارة لقاء القمة أمام الأهلي، وكان هناك ضياع وقت بشكل كبير، وأنا مع عودة التحكيم الأجنبي في لقاء القمة القادم، لأن هذه المباراة ستحسم مصير الفريقين بشكل كبير، ومش كل مرة هتسلم الجرة".