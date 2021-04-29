الزمالك يكشف سبب خروج محمد عواد من معسكر لقاء المقاولون

قال عمرو الدردير متحدث نادي الزمالك، إنه مع عودة الحكم الأجنبي لإدارة مباراة القمة أمام النادي الأهلي، موجهاً رسائل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة.

وقال الدردير في تصريحات لقناة الزمالك: "محمد عواد حارس مرمى كبير ولم نسمع أي مشكلة من ساعة ما دخل نادي الزمالك، وكان هناك سوء تفاهم هو سبب خروجه من المعسكر".

وأضاف: "الإداري لم يخطر عواد بمشاركته في مران المستبعدين ليلة مباراة البنك الأهلي، وكارتيرون وعد عواد بأن يشارك خلال الفترة المقبلة، وموضوع عواد انتهى وسيكون له دور خلال الفترة المقبلة".

وأكمل متحدث الزمالك: "نطالب رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بسرعة البت في تظلم الزمالك على عقوبات قمة الشباب".