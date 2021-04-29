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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شرب الماء بكثرة ضار بالصحة ويمكن أن يسبب الوفاة

الإفراط في شرب الماء
الإفراط في شرب الماء

يتوقع الكثير من البشر أن تناول الماء بشكل مفرط، يساعد على حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات.

 

وأدت تلك الفكرة إلى ظهور مصطلحات غذائية جديدة منها تعميم فكرة، أن الشخص يجب عليه تناول 8 أكواب ماء بحد أدنى يوميا.

 

وصرّحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الإفراط في شرب الماء قد يؤدي الى ما يعرف باسم "تسمم الماء" المسبب في إنخفاض الإلكتروليتات في جسم الإنسان، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، الأمر الذي يصبح مميتا.

 

وتضيف الصحيفة  "غالباً ما نرى هذا في الأشخاص الذين يمارسون التدريبات الرياضية بإفراط، أو من يعانون من مشكلة في امتصاص المواد المغذية"، مشيرة إلى أن أكثر من لترين ونصف اللتر في اليوم يعد كثيراً لأغلب الأشخاص.

 

وإذا لم يسمح المرء للجسم بالتعافي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم وجود طاقة كافية في الجسم لدعم جميع الوظائف الفسيولوجية اللازمة لصحة مثالية، حيث إنه «غالباً ما يؤثر هذا على الرياضيين ويمكن أن يؤدي إلى إجهاد عضلي مزمن».

 

وتقول الطبيبة كاري راكستون، خبيرة التغذية في جهاز معلومات الصحة والمكملات الغذائية، «يجب ألا تتناول النساء الحوامل الكبدة أو مكملات فيتامين (أ)، حيث إنها يمكن أن تكون مضرة للجنين. وأي شيء أكثر من 1500 ملليجرام من الغذاء والمكملات كثير للغاية وقد يؤثر على العظام، ما يجعلها أكثر عرضة للكسر في الكبر».

 

وتضيف: «تناول أكثر من ألف مليجرام من فيتامين (سي) في اليوم يمكن أن يؤدي إلى إسهال وريح، بينما تناول جرعات مرتفعة للغاية من فيتامين (د) يمكن أن يسبب القيء، فيما يمكن أن يؤدي التناول المفرط له على المدى البعيد في تراكم الكالسيوم في الجسم (فرط الكالسيوم في الدم). وهذا يمكن أن يضعف العظام ويضر بالكلى والقلب».
 

الرياضيين فيتامينات وظائف صحة المكملات الغذائية شرب الماء النساء الحوامل خبيرة التغذية

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