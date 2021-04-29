محمود فتح الله: هدف بيراميدز حصد لقب الكونفيدرالية.. اللاعبين رجال لم يقصر أحد

قال محمود فتح الله، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن فريقه يركز في الفترة المقبلة على حصد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز بيراميدز على نامونجو التنزاني، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأضاف فتح الله خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "البلدوزر" المُذاع على قناة "الشمس": "نركز في المرحلة المقبلة من أجل حصد والفوز بكأس الكونفدرالية وتنتظرنا مباريات قوية في دور الـ8 من البطولة ، باقي الفرق التي صعدت إلى دور الـ8 تعلم جيدًا قيمة بيراميدز ولاعبيه".

وواصل: "هدفنا باللاعبين الأقوياء الذين نضمهم في الوقت الجاري حصد بطولة الكونفدرالية".

استكمل: "لدينا عدد كبير من الإصابات وخاصة في بداية الموسم بسبب فيروس كورونا ونلعب مباراة كل 3 أيام ونعاني من ضغط المباريات".

أكمل: "جميع الفرق في الدوري تخسر وتفوز والدليل الأهلي والزمالك يخسران في الدوري مثلنا".

اختتم: "الجميع يركزون مع بيراميدز بعد كل خسارة، رغم أننا نحقق الفوز في عدد كبير من المباريات، واللاعبون رجال ولم يقصر أحد".