مضحكان.. المصري بصدد تقديم شكوى لاتحاد الكرة بسبب هدفي محمد شريف

المكافأة المالية قائمة

كشف محمد الخولي نائب رئيس المصري، عن تقدم إدارة النادي بشكوى إلى اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي التي أقيمت الثلاثاء الماضي، عقب هدفي محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء.

وفاز الأهلي، على المصري بهدفين مقابل هدف، في إطار مواجهات الجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز بعدما لجأ الحكم محمد الحنفي، إلى تقنية الفيديو (الفار) للتأكد من صحة الهدفين.



وقال الخولي خلال تصريحات عبر برنامج "التالتة يمين" على قناة "الزمالك": "حكام تقنية الفار حولوا نتيجة المباراة لصالح الأهلي وكنا نستحق الثلاث نقاط ، نحن بصدد تقديم شكوى في اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي، هدفي محمد شريف مضحكان".

وتابع: "تقنية الفار لن تقدم أي جديد للكرة المصرية الأزمة، والمتواجدين على تقنية الفيديو هناك انتماءات لهم، الطفل الصغير يرى الهدف الأول للأهلي لمسة يد، الموضوع لا يحتاج إلى تحليل، الملايين في مصر يرون هدف الأهلي لمسة يد، ما التحليل في ذلك؟!".

وأكمل: "المحللون يقولون إن الأهلي هو الأحق بالمكسب، أين الفوز المستحق؟ هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى؟!، تشاهدون مباراة في الدوري الأوروبي، اللقاء كان من اتجاه واحد لصالح المصري".

وأتم: "المكافآت المالية للاعبي المصري ما زالت قائمة حتى بعد خسارة المباراة ومحافظ بورسعيد وعد بها".