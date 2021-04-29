نرمين الفقي تكشف عن وجه الشر في "النمر" وترفض العلاج على حساب وجع ابنتها بـ "ضل راجل"

شهد مسلسل النمر باجتماع كل من نرمين الفقي "شمس الحلق"، و محمد رياض "شيمي" والحاوي الذي يؤدي دوره محمد حلاوة، ليفجر مفاجأة بأنه إذا لم يقم باسترداد الأموال التي تم سرقتها منه، فسيخبر نجلها بأن والده الحقيقي هو الشيمي.



وينضم لثلاثتهم شقيق شمس الحلق، ليتفقوا على إنشاء مصنع يضمهم هم الأربعة ومقتل النمر جميعًا، لتؤكد نرمين الفقي أنها لا ترغب في الزواج من الشيمي أو الحاوي وأنه لا يوجد رجل على المائدة سواها.



مسلسل "النمر"، . من بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.. من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.



وعلى جانب آخر تعيش هدى والتي تؤدي دورها نرمين الفقي في مسلسل "ضل راجل"، بسبب عرض المتهم في قضية ابنتها علاجها على نفقته وقيانه بسفرها هي وزوجها على حسابه الشخصي، مقابل التنازل عن القضية.



لتصرخ به قائلة أنها على استعداد أن تبقى عاجزة باقي حياتها ولا أنيأتي علاجها على حق ابنتها التي عانت خلال الأيام الماضية.



مسلسل "ضل راجل"، يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.