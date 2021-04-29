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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

نشرة أخبار العالم.. بايدن يلقي خطاب الـ100 يوم أمام الكونجرس.. ومبعوث أمريكا لليمن يزور السعودية وعمان.. وواشنطن تدرس إلغاء عقوبات على إيران

صدى البلد

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

كوريا الشمالية وإيران وروسيا وأفغانستان.. رسائل نارية لبايدن في خطاب الـ100 يوم أمام الكونجرس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن إدارته لا تسعى للتصعيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن في خطابه الأول أمام الكونجرس بمناسبة 100 يوم على ولايته: "إدارتي ردت على تدخل روسيا في انتخاباتنا والهجمات السيبرانية على مؤسساتنا، ووضحت للرئيس الروسي أننا لا نسعى للتصعيد لكن أعمال بلاده ستكون لها تداعيات".

لأول مرة.. اللوبي اليهودي الأمريكي يستقبل وزير الخارجية المغربي
أعلنت اللجنة الأمريكية للشؤون العامة الإسرائيلية "آيباك"، أنها ستستضيف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الـ6 من مايو بواشنطن.

السودان يطالب بسحب قوات إثيوبيا من بعثة الأمم المتحدة في أبيي

طالب السودان، بضرورة سحب قوات إثيوبيا، المشاركة في بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة، في منطقة أبيي (يونيسفا)، المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا.

الأمن الأمريكي يقتحم منزل محامي ترامب ويصادر أجهزة إلكترونية.. تفاصيل

أفادت شبكة “سي إن إن" الأمريكية، أن عملاء فيدراليين نفذوا أمر تفتيش، الأربعاء، في شقة  رودي جولياني محام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مانهاتن بنيويورك، مما دفع تحقيقا جنائيا من قبل المدعين الفيدراليين منذ أكثر من عامين، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر.

مفاجأة .. أمريكا تدرس إلغاء أعنف عقوبات ترامب على إيران
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التراجع شبه الكامل عن بعض أكثر عقوبات عهد ترامب صرامة المفروضة على إيران في محاولة طهران إلى الامتثال للاتفاق النووي التاريخي لعام 2015، وفقًا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين وآخرين. على دراية بالمسألة.

وفد مصري يزور ليبيا يوم السبت.. لهذا السبب

قالت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، إن وفداً مصريا سيتوجه بزيارة إلى ليبيا يوم السبت المقبل، لإتمام إجراءات تعيين قائم بأعمال السفير المصري وإعادة افتتاح السفارة.

البرهان: حريصون على تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة السودانية

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، حرصه واهتمامه البالغ بتنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة.

51 شخصا بينهم 7 سيدات إجمالي المرشحين بانتخابات الرئاسة السورية

أُغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية السورية اليوم “الأربعاء”، حيث وصل إجمالي المرشحين إلى 51 مرشحاً بينهم 7 سيدات.

بايدن ايران الكونجرس السودان اثيوبيا سوريا طهران

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