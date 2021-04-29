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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال يواصل الهجوم على موسيماني: كان لايص وتايه في مباراة المصري

الاهلي والمصري
الاهلي والمصري

أشادَ رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق بأداء لاعبي المصري أمام الأهلي بالأمس، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

 

وأضاف عبد العال، في تصريحات لبرنامج ’’البريمو’’ عبر قناة ’’Ten’’: موسيماني كان ’’ لايص ’’ و تايه خلال المباراة ، وفشل في قراءة المباراة و فرض سيطرته أمام علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي الذي تفوق في كل شيء لكن لم يقف الحظ بجانبه وبجانب لاعبيه لترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف.

 

واختتم عبد العال: “موسيماني مدرب ’’ فاشل ’’ ويحقق الانتصارات بجهود اللاعبين و ليس لديه أي رؤية فنية واضحة”.

 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا هاما على منافسه المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري.

الأهلى الدوري المصري موسيمانى رضا عبد العال المصري البورسعيدي

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