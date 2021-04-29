رضا عبد العال : قطاعات الناشئين في الأندية ’’ماشية بالمجاملات’’ وعليه العوض في الكرة المصرية

أعرب رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن استيائه من قطاعات الناشئين في العديد من الأندية المصرية .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : قطاعات الناشئين في مختلف الأندية تدار بشكل سيئ، سيؤدي إلى انهيار الكرة المصرية بشكل عام ، كما أن قبول اللاعبين في الأكاديميات ’’ ماشي بالمجاملات ’’ وقائم على دفع مقابل مادي شهري ، بالإضافة إلى العديد من الهدايا والخدمات.

واختتم عبد العال : ’’ عليه العوض في الكرة المصرية ’’ ، ما دامت قطاعات الناشئين في الأندية المصرية تدار بهذا الأسلوب .

وفي سياق متصل يعود الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الجولة 18 أمام المقاولون العرب بحثاً عن حماية الصدارة التي يسيطر عليها مؤقتاً.

الأبيض يحتل المركز الأول برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي الذيي لعب مباراتين أقل يمنحه الفوز بهما الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأبيض.