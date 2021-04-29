حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 1011 حالة إصابة و51 وفاة بفيروس كورونا.. سائق قطار ينقذ الركاب قبل اصطدامه بـ"لودر" في المنوفية

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 1011 حالة إصابة و51 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 643 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 169308 حالة حتى اليوم.

مَنَعَ كارثة.. سائق قطار ينقذ الركاب قبل اصطدامه بـ"لودر" في المنوفية

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه أثناء مسير القطار رقم 546 طنطا / منوف / القاهرة، يوم أمس، 28 أبريل، فوجئ قائد القطار، بـ"لودر"، يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور، عند الكيلو 400/24 أثناء المسير في المسافة بين لأشمون والحلواصي.



"كبار العلماء" السعودية تصدر بيانًا بشان تصريحات ولي العهد

أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بيانا علقت فيه على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وما تضمنته من إشارات عن الاعتماد على الشريعة الإسلامية في قيادة المملكة.

الزمالك: اتحاد الكرة أفادنا بتخفيف عقوبة إمام عاشور أو إلغائها.. تفاصيل

قال عمرو الدردير متحدث نادي الزمالك، إن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة قد قال له إنه من الممكن إلغاء عقوبة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أو إلغائها.

الجيش اليمني: مقتل 20 من الحوثيين في قصف جنوب مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أمس الأربعاء، إلحاق خسائر بمليشيات الحوثي، إثر عمليات قصف في محافظة مأرب التي تشهد معارك بين الجانبين منذ 100 يوم، شمال شرقي اليمن.

ضبط الروبي أخطر تاجر مخدرات بربع كليو شابو و40 تذكرة هيروين

أمر المستشار محمود عبدالوهاب مدير نيابة مركز سوهاج، حبس تاجر مخدرات، ٤ ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالأتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهم لكمية من مخدر الهيروين القاتل و الشابو القاتل على عملائه المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة.

أمريكا.. أعضاء الكونجرس يؤيدون لقاء بوتين وبايدن

أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي بأن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يؤيدون بشكل عام فكرة عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

زعيم كوريا الشمالية يعدم مسئولا بارزا لسبب صادم

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وجه بإعدام مسئول بارز لتأخره في إنهاء مشروع تشييد أحد المستشفيات.

بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة.. أمريكا ترسل مساعدات للهند بقيمة 100 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستقدم إمدادات طبية إلى الهند بقيمة 100 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.

غزوة بدر الكبرى.. 10 أسئلة تشغل الأذهان.. وهل حاربت فيها الملائكة؟

تحل اليوم، الخميس ذكرى معركة بدر الكبرى، التى وقعت في 17 رمضان في العام الثاني من الهجرة، وأكد الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنها أول معركة في الإسلام قامت بين الحق والباطل؛ لذلك سميت يوم «الفرقان».