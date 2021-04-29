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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: أحمد توفيق لن يضيف للأهلي حال انضمامه.. وطاهر لم يعوض رحيل رمضان صبحي

طاهر محمـد طاهر
طاهر محمـد طاهر ورمضان صبحي

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن انتقال أحمد توفيق لاعب وسط بيراميدز إلى النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ، لن يضيف الكثير حال حدوثه.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الأهلي لديه العديد من اللاعبين المميزين في وسط الملعب مثل حمدي فتحي و أليو ديانج و عمرو السولية و غيرهم ، لذلك فهو ليس بحاجة إلى خدمات أحمد توفيق سواءً في وسط الملعب أو في مركز الظهير الأيمن ، بالإضافة إلى تقدمه في العمر ، فهو ليس الخيار الأمثل للنادي الأهلي .

وأضاف عبد العالي أن طاهر محمـد طاهر لاعب الأهلي من العناصر الجيدة في الدوري المصري الممتاز ، لكنه غير قادر على تعويض رحيل رمضان صبحي لاعب الفريق السابق والمنتقل هذا الموسم إلى صفوف بيراميدز .

واختتم: "رمضان صبحي لاعب متميز ورحيله أثر بالسلب على النادي الأهلي ، ولا يوجد من يحل محله حتى الآن".

الأهلى الدوري المصري رمضان صبحي بيراميدز طاهر محمد طاهر احمد توفيق رضا عبد العال

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رضا عبد العال: أحمد توفيق لن يضيف للأهلي حال انضمامه.. وطاهر لم يعوض رحيل رمضان صبحي

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