نادي أسوان: نعاني من أزمة مالية.. وهناك مديونية بثلاث ملايين جنيه

وجه أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، إن الشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الرياضة، بعد الحصول على الموافقة الخاصة بتخصيص أرض النادي، لتكون ملك له.

وأضاف «سليمان» في تصريحات عبر برنامج «ملعب البلدوزر» الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة «الشمس»: «ولكن لدينا أزمة مع الشركة الراعية للنادي وهناك مستحقات 3 ملايين متأخرة».



وتابع: «الشركة الراعية لديها أزمة مالية ولكن نحن نعاني من نقص كبير في الموارد ولدينا مباراة أمام المصري في استاد الإسكندرية وندفع 450 ألف جنيه إيجار الفندق في الشهر بالقاهرة ومطالبين بإرسال 60 ألف جنيه قبل مباراة المصري، ولكن نادي أسوان لا يملك 60 جنيها».

وأوضح رئيس نادي أسوان: «هطلع من إسكندرية على الجونة وبعدها الإسماعيلي والخزينة لا يوجد بها أي موارد، نداء للشركة الراعية بمنحنا 2 مليون جنيه فقط من المستحقات المتأخرة والمقدرة بـ3 ملايين».