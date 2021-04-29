أصبح الحارس الرابع .. شوبير: دور محمد عواد انتهى مع الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن انتهاء دور محمد عواد، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد استبعاده بشكل رسمي من القائمة التي تخوض مباراة المقاولون العرب .

ويلتقي الزمالك أمام المقاولون العرب فى إطار مباريات الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز .



وقال شوبير في تصريحاته التلفزيونية عبر برنامج ملعب أون تايم: “محمد عواد أعتقد إن دوره انتهي مع نادي الزمالك، بعد استبعاده من لقاء المقاولون، ومن الأفضل تفاوضه مع إدارة النادي للرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف: “محمد عواد، أصبح الحارس الرابع في ترتيب الحراس بالفريق، ومن الأفضل أن يرحل عن النادي، خاصة وأن باتريس كارتيرون استدعى أحمد نادر السيد للتواجد رفقة جنش بعد إصابة أبوجبل ورفض استدعاء عواد".

ويعود الزمالك لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الجولة 18 أمام المقاولون العرب بحثاً عن حماية الصدارة التي يسيطر عليها مؤقتاً.

الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن الأهلي الذيي لعب مباراتين أقل يمنحه الفوز بهما الصدارة بفارق 3 نقاط عن الأبيض.