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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. سبب خروج عواد من قائمة الزمالك.. موسيماني يحسم موقفه من الرحيل .. رضا عبد العال يواصل الهجوم على مدرب الأهلي.. موقف ميسي من برشلونة

موسيماني
موسيماني

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، نستعرضها على النحو التالي:

بشرى لعشاق الأهلي.. قرار حاسم من موسيمانى بخصوص تدريب منتخب جنوب أفريقيا

زفت الاعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الأربعاء، بشري سارة لجماهير النادي الأهلي، مؤكدة أن المدير الفني للنادي الأهلي مستمر في قيادة المارد الأحمر.

الزمالك: اتحاد الكرة أفادنا بتخفيف عقوبة إمام عاشور أو إلغائها.. تفاصيل

قال عمرو الدردير متحدث نادي الزمالك، إن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة قد قال له إنه من الممكن إلغاء عقوبة  إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أو إلغائها.

رضا عبد العال يواصل الهجوم على موسيماني: كان لايص وتايه في مباراة المصري

أشادَ رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق بأداء لاعبي المصري أمام الأهلي بالأمس، في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

أصبح الحارس الرابع .. شوبير: دور محمد عواد انتهى مع الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن انتهاء دور محمد عواد، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد استبعاده بشكل رسمي من القائمة التي تخوض مباراة المقاولون العرب .

ماركا: ميسي بات قريبًا من الاستمرار في برشلونة
عقد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا اجتماعًا مع خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لبحث تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني مع النادي الكتالوني.



 



 

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