مسلسل كله بالحب الحلقة 17 .. المحامي صبحي يثير الفتنة بين زينة والسعدني

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المشوقة حيث حاول المحامي “صبحي” سامر المصري، أن يدخل الشك في قلب دهب “زينة” من جانب طارق، “احمد السعدني” حتى تتوتر علاقتهما وقال لها انه مازال يحمل مشاعر لـ إلهام “صابرين".

بينما كذبته دهب، ولكنها أصبحت تشعر بالغيرة بالفعل، كما أخبر الدكتور الهام أن وضع الجنين غير مستقر بسبب كبر سنها، وطلب شربيني “يوسف عثمان” من تمارا الزواج ووافقت.

مسلسل كله بالحب بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.