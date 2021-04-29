عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل كله بالحب الحلقة 17 .. المحامي صبحي يثير الفتنة بين زينة والسعدني

كله بالحب
كله بالحب

شهدت  الحلقة السابعة عشر من مسلسل “كله بالحب” العديد من الأحداث المشوقة حيث حاول المحامي “صبحي” سامر المصري، أن يدخل الشك في قلب دهب “زينة” من جانب طارق، “احمد السعدني” حتى تتوتر علاقتهما وقال لها انه مازال يحمل مشاعر لـ إلهام “صابرين".

بينما كذبته دهب، ولكنها أصبحت تشعر بالغيرة بالفعل، كما أخبر الدكتور الهام أن وضع الجنين غير مستقر بسبب كبر سنها، وطلب شربيني “يوسف عثمان” من تمارا الزواج ووافقت.

مسلسل كله بالحب الحلقة 16 .. عملية نصب جديدة لـ دهب وشربيني وصبحي

مسلسل كله بالحب الحلقة 14 .. محاولات من زينة والسعدني للحفاظ على الفيلا

مسلسل كله بالحب بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.

 

الفنانة زينة مصطفى درويش دهب يوسف عثمان ريم البارودى مسلسل كله بالحب

ترشيحاتنا

وزارة التجارة:1.683 مليار دولار قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا في 2019

شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق عالميا

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بترعة نجع حمادي

مدير حديقة الحيوان : انتظروا أنشطة ترفيهية جديدة للأطفال في العيد

ولي العهد السعودي: لا نقبل بوجود تنظيم مسلح خارج عن القانون على حدودنا

بعد حسم دوري سيدات اليد.. يحيى يوسف: سعيد بتحقيق الثلاثية هذا الموسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

التعليم تعلن انتهاء الدراسة وبدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

شرب الماء بكثرة ضار بالصحة ويمكن أن يسبب الوفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ