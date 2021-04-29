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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة سيناء تسجل 4 حالات إصابة وتماثل 31 من كورونا خلال 24 ساعة

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بمستشفي العريش العام

 

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، تماثل 31 حالة للشفاء، و4 حالات  إصابه  جديدة بفيروس كورونا  المستجد، ووفاة حالة خلال 24 ساعة، على مستوي مراكز المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،  أن  إجمالي الحالات التي تم رصدها  منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء في ديسمبر 2019م.،  بلغ  "401 حالة إيجابية، وقد
تماثل  2370حالة للشفاء  من الإصابة بالفيروس ، و148 حالة وفاة.


١١٨ حالة عزل منزلي :

كما تم حجز 20 حالة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية ، كما تم حجز  118 حالة عزل منزلي، لتلقي العلاج  تحت اشراف طبي .
وأضاف طارق شوكه، أن مركز اللقاح بمستشفي العريش العام ، يستقبل المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام ، وبلغ عدد من تلقوا اللقاح 700حالة ومعظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 
الي جانب تطعيم 58 من هيئة التمريض بمستسفيات العزل. 

 

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تماثل الشفاء اصابة كورونا سيناء

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