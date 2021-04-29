245 طن أسماك إجمالي إنتاج بحيرة البردويل في ثالث أيام تشغيلها

قال المهندس شكري سليمان المدير التنفيذي لبحيرة البردويل شمال سيناء، إن إجمالي انتاج الأسماك في ثالث أيام افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل لعام ٢٠٢١ م ، بلغ نحو ٢٤٥ طن تقريباً .

حيث تمثل أسماك الدنيس معظم كمية الإنتاج ،ويوجد كميات قليلة من الموسى والبوري والقاروص وكذلك الكابوريا التي تأتي بعد الدنيس في كمية الإنتاج ولكن بفارق كبير ، كما أنه تلاحظ عدم وجود أحجام صغيرة من أسماك الدنيس مثلما كان العام الماضي.

انخفاض الأسعار:



وقد عبر الصيادون عن سعادتهم بهذا الانتاج الغزير ، بالرغم من انخفاض الأسعار ، حيث يعتبر بالنسبة لهم موسم الخير.

وقد بلغت أسعار اسماك الدنيس في الأسواق ، سوبر بـ 90 جنيها للكيلو ،ونمرة 2ب70جنيها ، ونمره3 بـ 35جنيها والبوري 55جنيها والطوباره بـ35جنيها ، والدهبانه بـ50 جنيها ، والجمبري ب١١٠ جنيها للكيلو وأبو منقار ب40 جنيها للكيلو.

وقال محمد الشعراوي "تاجر"، أن زيادة الإنتاج من أبناء البحيرة وراء انخفاض الأسعار قياسا بأسماك المزارع. حيث يباع البوري نمرة 1 ب65 جنيها والطوبارة ب35 جنيها بينما الدنيس 90جنيها نمره واحد لقلة الكميات التي تم صيدها بينما نمره 2 يباع ب70جنيها وفي حالة زيادة الانتاج سينخفض تلقائيا .







