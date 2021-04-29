أمير كرارة برفقة رمضان صبحى وزوجته في سهرة رمضانية

نشر الفنان امير كرارة صورة عبر حسابه الرسمى على إنستجرام من خلال خاصية استورى.





وظهر برفقة رمضان صبحى و زوجته حبيبة و شريف اكرامى من احدى السهرات الرمضانية وكتب معلقا :" الغاليين".









مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أميركرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كلمنهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.





ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات، على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أوالتليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».