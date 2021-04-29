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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

صدى البلد

نشر الفنان عمر كمال فيديو على حسابه الرسمى، على موقع تبادل الصور والفيديوهات « إنستجرام»  وهو يغنى من مسلسلالاختيار٢.


 

ويظهر وهو يسجل أغنية وطنية ستظهر قريبا فى مسلسل الاختيار٢ وكتب معلقا:" قريبا هنلبس عساكر الاختيار٢".


 

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مسلسل "الأختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار،وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.


 

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

 

مسلسل “ الاختيار 2” الاختيار 2 دراما رمضان 2021 رمضان2021 اخبار الفن

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