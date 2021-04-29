الأهلي يصارع الاتحاد السكندري على كأس مصر لرجال كرة السلة

يصطدم الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق بنظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الحادية عشر مساء اليوم الخميس على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ويسبق هذه المواجهة، لقاء آخر يجمع بين الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجوستي بوش ونظيره سبورتنج السكندري والذي يشرف على إدارته الفنية وائل بدر.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الأهلي.