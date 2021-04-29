عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يصارع الاتحاد السكندري على كأس مصر لرجال كرة السلة

صدى البلد

يصطدم الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق بنظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الحادية عشر مساء اليوم الخميس على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ويسبق هذه المواجهة، لقاء آخر يجمع بين الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني أوجوستي بوش ونظيره سبورتنج السكندري والذي يشرف على إدارته الفنية وائل بدر.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الأهلي.

الأهلى كرة السلة أشرف توفيق الاتحاد السكندري الزمالك كأس مصر بطولة كأس مصر سبورتنج السكندري

موضوعات متعلقة

الليلة.. الأهلي يحتفل بدوري عمومي سيدات اليد أمام سبورتنج

رئيس اللجنة الأولمبية يكشف حقيقة شطب مرتضى منصور

منتخب مصر يتفق على ودية جديدة في فترة التوقف الدولي

مصر على رأس المجموعة الثانية قبل قرعة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية

طارق محروس يفتح قلبه لـ صدى البلد: الخطيب كلمة السر في التتويج بكأس مصر لليد.. ومشاركة المصري مصابا بكورونا كلام فارغ .. وهذا موقف الطيار من الاستمرار مع الأهلي

الأهلي يلتقي سبورتنج بثاني لقاءات نهائي دوري سوبر سيدات السلة.. اليوم

الأهلي يواجه الشمس.. والزمالك يلتقي سبورتنج بدوري عمومي سيدات اليد

الإمارات تستضيف بطولة آسيا للملاكمة

ترشيحاتنا

وزارة التجارة:1.683 مليار دولار قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا في 2019

شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق عالميا

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بترعة نجع حمادي

مدير حديقة الحيوان : انتظروا أنشطة ترفيهية جديدة للأطفال في العيد

ولي العهد السعودي: لا نقبل بوجود تنظيم مسلح خارج عن القانون على حدودنا

بعد حسم دوري سيدات اليد.. يحيى يوسف: سعيد بتحقيق الثلاثية هذا الموسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

التعليم تعلن انتهاء الدراسة وبدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

شرب الماء بكثرة ضار بالصحة ويمكن أن يسبب الوفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ