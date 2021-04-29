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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حسم دوري سيدات اليد.. يحيى يوسف: سعيد بتحقيق الثلاثية هذا الموسم

صدى البلد

أعرب يحيى يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة الدوري.

 

وأكد أن الفريق استحق التتويج بالبطولة بعد المجهود الكبير طوال الموسم، وختمها بالأداء المميز أمام الشمس أمس في المباراة الثانية في الدورة المجمعة الثانية، والفوز بنتيجة 34-22.

وأوضح  يحيى يوسف أن الفريق قدم عروضًا مميزة في البطولة وتصدر ترتيب الدوري منذ البداية، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر مميزة هذا الموسم وكان يستحق تحقيق الثلاثية عن جدارة.

وأضاف  المدير الفني أن الفريق حصد جميع البطولات التي شارك بها هذا الموسم، وهذا أمر جيد للفريق وللجهاز الفني، مؤكدًا أن الفوز ببطولة الدوري والمنطقة والكأس جاء بعد مجهود كبير للجميع في أسرة كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي.

وأكمل  يحيى يوسف: البطولة تم حسمها بعد أيام قليلة من بطولة منطقة القاهرة، وبعد أيام قليلة أيضًا من التتويج بلقب كأس مصر، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة لتحقيق الثلاثية هذا الموسم.

وتابع  يحيى يوسف أن الفريق كان هدفه هذا الموسم الاستمرار في تقديم الأداء الجيد والعروض القوية، وحصد البطولات، خاصة أن بطولة الدوري كانت الهدف الأكبر الذي يسعى الفريق لتحقيقه خلال هذه المرحلة، بعد الخسارة الموسم الماضي.

واختتم المدير الفني تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لدعمهم المستمر للفريق، بهدف تحقيق المزيد من البطولات، كما وجه الشكر إلى الجماهير التي تحرص على مساندة اللاعبين بشكل دائم في كل البطولات.

ليلة الاحتفال باللقب 

يواجه اليوم الخميس، الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني يحيى يوسف، نظيره سبورتنج والذي يقوده فنيًا أشرف صالح، في إطار الجولة الأخيرة من الدورة المجمعة الثانية من دوري العمومي للموسم الحالي 2020 – 2021.

ومن المقرر، أن يقام اللقاء في العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويحتفل "المارد الأحمر" بتتويجه باللقب عقب نهاية المباراة دون النظر لنتيجتها.

ويسبق هذا اللقاء مواجهة تجمع بين الزمالك والذي يقوده فنيًا قاسم إبراهيم ونظيره الشمس والذي يشرف على إدارته الفنية محمد عبد السلام في التاسعة مساءً.

ويحتل “المارد الأحمر” قمة الترتيب برصيد 15 نقطة من الفوز في كل اللقاءات السابقة، كما ضمن سبورتنج وصافة الترتيب برصيد 11 نقاط، فيما يحصد الفائز من مواجهة الزمالك والشمس الميدالية البرونزية ويحتل الخاسر المركز الرابع.

الجدير بالذكر، أن الشمس هو حامل لقب البطولة الماضية بعد منافسة قوية أمام نظيره الأهلي.

يحيى يوسف الأهلى كرة اليد ترتيب الدورى الزمالك حسن مصطفي بطولة الدوري

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