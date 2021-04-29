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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبيل الخطاب الرسمي.. الجيش الإسرائيلي يتأهب وأبو مازن يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يتأهب وابو مازن يستعد لإلغاء الانتخابات

ذكرت القناة 12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في المناطق الجنوبية والضفة الغربية قبيل خطاب أبو مازن المقرر اليوم الخميس.

ووفقاً للقناة العبرية، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في صفوف قواته في المنطقة الجنوبية وفي مناطق الضفة الغربية قبيل خطاب أبو مازن اليوم الذي يتوقع أن يعلن فيه تأجيل الانتخابات الفلسطينية.
 

بيان عاجل من حركة حماس بشأن الانتخابات الفلسطينية

أبو مازن يستعد لإلغاء الانتخابات الفلسطينية وإسرائيل تتأهب للتصعيد


وكانت حركة حماس أصدرت بياناً حملت فيه إسرائيل جزءاً من المسئولية حال تم بالفعل تأجيل الانتخابات من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن، بحجة عدم السماح بإجرائها في القدس.

قال مصدر رفيع في السلطة الفلسطينية لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن أبو مازن قرر تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة، توقع المصدر أن تجتمع القيادة الفلسطينية في رام الله اليوم الخميس لتسليم القرار النهائي بشأن الانتخابات.

وأضاف المصدر أن السلطة تُفضل أن يكون قرار تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 مايو، بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية، "ولكن في حال لم يكن هناك خيارات وأصرّت حركة حماس على إجرائها في موعدها المحدد فسيصدر أمر رئاسي بتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر".

ومن جهته، نفى وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قرار تأجيل الانتخابات، مؤكدًا أن عباس لم يتخذ بعدُ قرارًا بشأن الانتخابات.

وبحسب الصحيفة العبرية، غادر حسين الشيخ متوجهًا إلى العاصمة القطرية الدوحة مبعوثًا من عباس، للقاء كبار المسؤولين القطريين والتباحث معهم حول إمكانية تأجيل الانتخابات بموافقة حماس التي يتواجد بعض كبار مسؤوليها في الدوحة.

أفاد موقع "والاه" العبري، أن رئيس الشعبة السياسية بوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون بار، أكد لسفراء دول أوروبية أن إسرائيل لا تنوي التدخل في الانتخابات الفلسطينية أو منعها.

وبحسب الموقع، قال بار لثلاثة عشر سفيرًا أوروبيًا: إن إسرائيل اتخذت قرارًا بعدم التدخل في الانتخابات الفلسطينية أو منعها، وأن القرار بيد رئيس السلطة محمود عباس.

يُشار إلى أن مصدرًا رفيعًا في رام الله، أكد لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن رئيس السلطة الفلسطينية قرر تأجيل الانتخابات.

وتوقع المصدر أن تجتمع القيادة الفلسطينية في رام الله اليوم الخميس لتسليم القرار الرسمي بشأن الانتخابات.

وقال المصدر: "نُفضل أن يكون قرار تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 22 مايو بموافقة جميع الفصائل، وفي حال لم يكن هناك خيار وأصرّت حماس على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فسيصدر أمر رئاسي بتأجيلها إلى موعد آخر".

الانتخابات الفلسطينية خطاب ابو مازن إسرائيل القدس الجيش الإسرائيلي

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