بعد التتويج بدوري اليد .. أمينة عاطف حققنا البطولة بعد موسم صعب

عبرت أمينة عاطف، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها الشديدة بالحصول على بطولة الدوري، بعد الفوز أمس على الشمس في المباراة الثانية في الدورة المجمعة الثانية، والفوز بنتيجة 34-22.

وقالت أمينة عاطف إن لاعبات الأهلي كان لديهن رغبة شديدة في الفوز بالبطولة، من أجل إسعاد جماهير النادي، بعد الخسارة الموسم الماضي وضياع الدوري في اللحظات الأخيرة أمام الشمس.

وأوضحت أمينة عاطف أن اللاعبات تعاهدن هذا الموسم على بذل قصارى جهدهن للفوز بكل البطولات، ولذلك ظهر الجميع بمستوى مميز، وتحقيق الثلاث بطولات «الدوري والكأس والمنطقة».

تحدي فيروس كورونا

وأشادت أمينة عاطف لاعبة الأهلي بزميلاتها في الفريق، اللاتي يقدمن مستوى جيدًا منذ انطلاق الموسم، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف، الذي قام بتجهيز اللاعبات بشكل جيد لتلك المباريات التي كانت مضغوطة بسبب وباء فيروس كورونا.

واختتمت أمينة عاطف تصريحاتها مؤكدة أن سيدات يد الأهلي لديهن رغبة قوية في حصد المزيد من الألقاب خلال الموسم المقبل في جميع البطولات التي يشاركون بها.