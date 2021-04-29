مدير حديقة الحيوان : انتظروا أنشطة ترفيهية جديدة للأطفال في العيد

أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة عن استعداداتها لاستقبال الزوار للاحتفال بشم النسيم الذى يعد عيدًا مصريًا فرعونيًا له عاداته وتقاليد الخاصة التي تتمثل في تناول السمك المملح.



يقول دكتور محمد رجائي مدير حديقة الحيوان إن الحديقة اصبحت من سماتها النظافة و اهتموا بالروائح التى تنبعث من الحديقة و تنظيفها من خلال شركة نظافة متخصصة وإصلاح آبار المياه لتغذية الحديقة و تنظيف أقفاص الحيوانات و تعقيمها دائماً .





ويوضح مدير حديقة الحيوان بالجيزة أن الحديقة أصبحت على استعداد لاستقبال المواطنين مع إضافة أنشطة جديدة كالبدلات و حديقة حيوان الطفل ويعتبر عامل جذب كبيراً للعائلات فتستطيع أخذ فقرة تعليمية عن الحيوان.

ويؤكد مدير حديقة الحيوان بالجيزة أن الاهتمام بالحديقة أصبح كبيراً فاستطاعوا إضافة حيوانات جديدة للمكان كالنمور كما توافر كل الحيوانات وبصحة جيدة كما تم تطوير بيت الزواحف.



