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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط: زيادة تحويلات المصريين فى الخارج لـ7% لتصل إلى 30 مليار دولار فى 2021/2022

صدى البلد

توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوصول إلى معدل نمو 2.8% فى العام المالى الحالى 2020/2021،ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%.

وأوضحت وزارة التخطيط فى تقرير لها أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% فى العام الحالى و6% العام المالى القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزى للتضخم متوسط المدى.

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وعن معدلات البطالة أوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مؤكدا  أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطة سنويًا في الأعوام القادمة.


وأكد التقرير أن هناك زيادة في حجم الصادرات حوالى 10% فى إطار البدء فى برنامج الإصلاحات الهيكلية مع الاستمرار فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار فى 2021/2022 حيث بلغت فى خطة العام المالى الحالى 28 مليار.
 

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