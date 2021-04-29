بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بترعة نجع حمادي

أصيب ٤ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة فى طريق الأربعين بنجع حمادى.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بطريق الأربعين.

دفع مرفق اسعاف قنا، بـ ٤ سيارات اسعاف، و تبين إصابة ٤ أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى بهجورة المؤقت لتلقى العلاج اللازم.

تبين إصابة كل من : جوزيف صبرى جميل ٤٦ عاماً، أمير دكتور جاد عبدالملاك ٣٨ عاماً، ملاك بلامون عبدالملاك ٦٥ عاماً، و ميخائيل دكتور جاد ٤٣ عاماً.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









انقلاب سيارة ملاكى

IMG-20210429-WA0004

IMG-20210429-WA0005