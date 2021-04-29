عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بترعة نجع حمادي

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى فى نجع حمادي

أصيب ٤ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة فى طريق الأربعين بنجع حمادى.

 

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة بطريق الأربعين.

 

دفع مرفق اسعاف قنا، بـ ٤ سيارات اسعاف، و تبين إصابة ٤ أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى بهجورة المؤقت لتلقى العلاج اللازم.

قوات إطفاء قنا تسيطر على حرائق التهمت 7 أفدنة قصب بـ قفط

السيطرة على حريق فى حوشين للمواشي في قنا

 

 

تبين إصابة كل من : جوزيف صبرى جميل ٤٦ عاماً، أمير دكتور جاد عبدالملاك ٣٨ عاماً، ملاك بلامون عبدالملاك ٦٥ عاماً، و ميخائيل دكتور جاد ٤٣ عاماً.

 

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


 


 

انقلاب سيارة ملاكى

IMG-20210429-WA0004
IMG-20210429-WA0004
IMG-20210429-WA0005
IMG-20210429-WA0005
IMG-20210429-WA0006
IMG-20210429-WA0006
اخبار الحوادث قنا مركز شرطة نجع حمادى حادث انقلاب سيارة ملاكى طريق الأربعين اخبار محافظة قنا مستشفى بهجورة ٤ مصابين

موضوعات متعلقة

قوات إطفاء قنا تسيطر على حرائق التهمت 7 أفدنة قصب بـ قفط

محافظ قنا يؤكد توافر الأكسجين والأدوية في مستشفيات العزل

ترشيحاتنا

وزارة التجارة:1.683 مليار دولار قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا في 2019

شاومي تطرح هاتف الألعاب Black Shark 4 للحجز المسبق عالميا

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بترعة نجع حمادي

مدير حديقة الحيوان : انتظروا أنشطة ترفيهية جديدة للأطفال في العيد

ولي العهد السعودي: لا نقبل بوجود تنظيم مسلح خارج عن القانون على حدودنا

بعد حسم دوري سيدات اليد.. يحيى يوسف: سعيد بتحقيق الثلاثية هذا الموسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

التعليم تعلن انتهاء الدراسة وبدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

شرب الماء بكثرة ضار بالصحة ويمكن أن يسبب الوفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ