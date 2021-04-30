فرسان الرهان في دراما رمضان.. كيف يقيم النقاد مسلسلات 2021

بعد مرور النصف الأول من شهر رمضان الكريم، استطاعت عدد من الأعمال الدرامية أن تجذب الجمهور والنقاد ، صدى البلد يستعرض فى السطور التالية، الأعمال التى جذبت ونالت إعجاب عدد من كبار النقاد ..

ماجدة خير الله

أكدت الناقدة ماجدة خير الله ، أن هناك عددا من الفنانين لم يحالفهم الحظ فى اختيار عمل درامى يخوضون من خلاله الماراثون الرمضانى هذا العام ، ومثال على ذلك كل من أحمد السقا وأمير كرارة، واللذان يقدمان معاً مسلسل نسل الأغراب.

وتابعت الناقدة ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، قائلة: فكرة استخدام الصوت العالى لكى تثبت للمشاهد أنك شريرا موضة فنية قديمة ، وهذا النوع من الأداء يمكن ان نقول إنه انتهى من قرن".

واستكملت ماجدة خير الله: غادة عبد الرازق أيضاً أرى أنها لم يحالفها الحظ هذا العام فى اختيارها لمسلسل لحم غزال .



وأضافت الناقدة ماجدة خير الله ، انها ترى ان الأعمال الخمس الأفضل هي (لعبة نيوتن، موسى، نجيب زاهى زركش، خلى بالك من زيزى، الطاووس) .

وأشارت ماجدة خير الله : ان مسلسل لعبة نيوتن مكتوب بشكل جيد للغاية ، كما الشخصيات الدرامية مرسومة بشكل جيد ، كما انه مليء بالتفاصيل المبتكرة ، فمخرج العمل تامر محسن أظهر تفاصيل حياتية للشخصيات بشكل طبيعى ، كما أن هناك ربطا رائعا بين الخط الدرامى لكل من شخصية محمد ممدوح وشخصية منى زكى ، فموضوع ذهاب زوجة الى أمريكا لوضع مولودها من الممكن ان يتم تقديمه فى عشرات الاعمال ، الا ان التفاصيل ميزت المسلسل عن غيره .

محمود قاسم

قال الناقد الفني محمود قاسم، إن هناك عملين دراميين هذا العام حظيا على إعجابه أولهما مسلسل القاهرة كابول، والثاني هو مسلسل موسى.

وأضاف محمود قاسم لـ صدى البلد، أن مؤلف مسلسل ملحمة موسى هو الكاتب ناصر عبد الرحمن الذي قدم عددا من الأعمال السينمائية الجيدة، وفي هذا المسلسل يقدم رؤية مختلفة.

وأضاف قاسم: "محمد رمضان استطاع العام الماضي أن يقدم عملا دراميا جيدا وهو مسلسل البرنس، وهذا العام قدم مسلسلا حاز على إعجاب من معه ومن ضده أيضاً.

وتابع أن هذا الحكم على الأعمال الدرامية مبدئي وليس نهائيا، فمن الممكن أن تتغير الأمور، خاصة وأن الماراثون الرمضاني مازال في بدايته



أحمد سعد الدين

أكد الناقد أحمد سعد الدين، أن هناك عددا كبيرا من الأعمال الدرامية التي عرضت هذا العام جيدة، إلا أن هناك ما يقرب من 6 مسلسلات نجحت بشكل كبير على المستوى الفني والجماهيري خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

وأكد أحمد سعد الدين لـ صدى البلد، أن مسلسل الاختيار 2 للمؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي، من أبرز تلك الأعمال التي نجحت على المستويين، خاصة وأن العمل يضم كريم عبد العزيز وأحمد مكي، بالإضافة إلى قوة الدفع الجماهيري التي يتمتع بها من العام الماضي، كما أن المسلسل على المستوى الدرامي متقدم بشكل كبير هذا العام.

أكد الناقد أحمد سعد الدين، أن هناك بعض الأعمال الدرامية التى خذلت توقعاته هذا العام ،ومن أبرزها مسلسل نسل الاغراب الذى يقوم ببطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة.

وتابع انه كان متفائل بهذا العمل نظراً لوجود اثنين من أهم النجوم فى مجال التمثيل وهما أحمد السقا وأمير كرارة ، مؤكداً انه توقع ان يكون العمل مباراة فى التمثيل بين البطلين .

واستكمل الناقد أحمد سعد الدين ، ان العمل مباراة فى الزعيق ، وهذا الأمر بعيداً عن التمثيل ، بالإضافة الى ان المسلسل به العديد من المشاكل ، من أهمها ، وجود أحمد مالك وأحمد داش كأبناء لمى عمر ، وهذا الامر لا يمكن للمشاهد أن يقتنع بيه .

ويضيف: هذا العمل ، هناك مسلسل أخر خذل توقعاتنا ، وهو ملوك الجدعنة ، والذى يقوم ببطولته عمرو سعد ومصطفى شعبان ، فالعمل للوهلة الأولى يوحي انه مستوحى من روح فيلم سلام يا صاحبى ، والذى قام ببطولته كل من الفنان عادل إمام وسعيد صالح ، الا ان السيناريو به مشاكل .



ماجدة موريس

أكدت الناقدة ماجدة موريس أن هناك عددا كبيرا من الأعمال الفنية الجيدة والمضيئة التى عرضت خلال الماراثون الرمضانى 2021.

وقالت ماجدة موريس فى تصريح لـ صدى البلد: الاختيار 2 من أهم دراما رمضان 2021 لأنه يرصد أحداثا حقيقة لم نر تفاصيلها وما وراءها مثل واقعة فض اعتصام رابعة واغتيال العقيد محمد مبروك ،الاختيار 2 رواه الأحداث من جديد كما لو كنا نراها لأول مرة و كان يجب عرضه خارج الموسم الرمضانى بدون أى منافسات لاستمتاع الجمهور بمشاهدته بعيدا عن كثرة المسلسلات التى تعرض معه .

وتابعت ماجدة موريس : مسلسل هجمة مرتدة يحمل قضية هامة ويعود بنا إلى ملف الجاسوسية ولكن هناك قدر من عدم الوضوح اتمنى تظهره الحلقات القادمة

وأضافت ماجدة موريس : مسلسل لعبة نيوتن مفاجأة دراما رمضان وجديد من ناحية سرد القصة وهذا اهم أسباب نجاحه ، القصة ليست معقدة ولا غريبة ولكنها تم تقديمها بشكل احترافى متقن ،واختيار الفنانين والسيناريو من اهم عوامل نجاحه ،بلا شك لعبة نيوتن منافس قوى فى دراما رمضان 2021 .



خيرية البشلاوى



أكدت الناقدة خيرية البشلاوى ان هناك عدد كبير من الأعمال الفنية الجيدة والمضيئة التى عرضت خلال الماراثون الرمضانى 2021.

وقالت خيرية البشلاوى : اتابع مسلسل الاختيار2 وهجمة مرتدة ولعبة نيوتن والقاهرة كابل وارى انهم من اهم مكاسب دراما رمضان 2021 واظهروا نضج وثقل عددا كبير من الفنانين مثل منى زكى وحنان مطاوع وطارق لطفى.

وأضافت خيرية البشلاوى : الأعمال الوطنية والاعمال المأخوذة من أحداث وقضايا واقعية لها بصمة واضحة هذا العام من خلال القاهرة كابول والاختيار 2 وهجمة مرتدة والجيل الجديد بحاجة لـ هذه الجرعة البصرية لمعايشة الاحداث وتوسيع المدارك الفكرية والثقافية.

وتابعت خيرية البشلاوى : وهناك عدد من الأعمال التى لا يحالفها الحظ هذا العام على رأسهم الاعمال الصعيدية ، لا صلة بينها وبينة الصعيد من جميع النواحى وأبرزها المبالغة فى الديكور والشكل الخارجى .

