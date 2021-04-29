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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسم لوحات للعديد من المشاهير

لوحاته بالأكل والنار.. إبراهيم أبو مبارك يحلم بدخول موسوعة جينيس.. فيديو وصور

إبراهيم أبو مبارك،
إبراهيم أبو مبارك، رسام من محافظة كفر الشيخ

دخل مجال الرسم بالصدفة عندما كان في السابعة عشرة من عمره، حيث نشر صديق له صورة لكارتون في أحد جروبات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فحاول رسمها حتى أتقنها بعد عدد من المرات باستخدام القلم الرصاص، ليقرر بعد ذلك اكتشاف العديد من المواد في رسمه والتي قد لا تخطر على بال كثيرين، كالخضراوات والفاكهة والأعشاب والمشروبات وصولاً إلى الرسم بالنار مؤخراً.

رسم إبراهيم بالنار 

 

"حبيت أكون مختلف عن باقي الفنانين اللي بيركزوا على الرسم بالرصاص والفحم والألوان".. بهذه الكلمات يوضح إبراهيم أبو مبارك، صاحب الـ 20 عاماً، في فيديو لموقع "صدى البلد"، سبب تركيزه على الرسم بالنار مؤخراً، حيث يعد واحدًا من أشهر الرسامين بها على السوشيال ميديا.

 

 

ويضيف إبراهيم، ابن مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أن فكرة الرسم بالنار أتت له من ملاحظته تغير لون الورق بمجرد تسليط درجة حرارة معينة عليه، فاستغل هذا التغيير في إنتاج لوحات إبداعية من خلال تحديد الخطوط العريضة بالرصاص ثم توجيه النار عليها من خلال قلم يشبه إلى حد كبير القلم الرصاص لكنه يعمل بالكهرباء.  

 


 

ويبين طالب كلية اللغة العربية، أنه رسم لوحات مختلفة من النار سواء أكانت لطبيعة أو أشخاص، كما رسم ببري الأقلام والشاي والعسل لوحتين لكوكب الشرق أم كلثوم، إضافة إلى رسومات أخرى بالحبوب والكاراتيه والقهوة لشخصيات فنية مختلفة وغير فنية، كما رسم بالرصاص في بدايته للشيخ الشعراوي والفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة مني زكي والنجم بهاء سلطان.

 

 

ويشير إبراهيم أبو مبارك إلى أنه قرر التركيز على الرسم بالنار بالرغم من أنه يواجه فيه بعض الصعوبات التي جعلت والديه ينصحانه بالبعد عنه والتركيز على باقي أنواع الرسم، وذلك نتيجة الدخان المتصاعد منه والذي قد يؤثر سلبياً عليه بنسبة كبيرة "أهلي داعميني في الرسم بالرصاص والأكل وبيبعدوني عن الرسم بالنار قدر الإمكان، لكني بحبه وهركز عليه".

 


ويختتم إبراهيم ابن محافظة كفر الشيخ بأن السوشيال ميديا ساعدته على التسويق لنفسه، وأن يظل في تميز ونجاح، مؤكدا أنه يحلم بالوصول لموسوعة جينيس بأكبر لوحة من النار، وافتتاح معرض خاص به، وتابع: "الفترة القادمة هرسم ملوك فراعنة". 


 

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