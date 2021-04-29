عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبرزها الشيكولاتة والزيوت.. ننشر أهم صادرات مصر من السلع الغذائية للقارة السمراء.. تفاصيل

صدى البلد

قالت مي خيري المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن السوق الأفريقية من الأسواق الهامة التي يركز عليها المجلس لتنمية صادرات القطاع، منوهة إلى أن الدول الأفريقية غير العربية تستحوذ على 11-12% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة تصل لنحو 490 مليون دولار سنويا.

 

وأضافت مي خيري، فى تصريحات خاصة لـــ “صدى البلد”، أن إجمالي صادرات القطاعات الغذائية على مستوى العالم يصل لنحو 3 مليارات دولار سنويا، حيث تستحوذ الدول العربية على 56% منها، والدول الأوروبية على نحو 13%.

 

وأوضحت المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أهم المنتجات الغذائية التي يتم تصديرها من مصر تتمثل في “المركزات - المشروبات الغازية - الدقيق - ومنتجات المطاحن - الزيوت عدا زيت الزيتون – الشيكولاتة - الفراولة المجمدة”.


وذكرت أن السلع الغذائية التي يتم تصديرها من مصر إلى الدول الأفريقية تتضمن “المكرونة - السكر - الخمائر - الشيكولاتة - والتبغ ومنتجات أخرى”.

وزارة التجارة:1.683 مليار دولار قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا في 2019

التصديري للأثاث: ارتفاع صادرات مصر لـ64 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021

 

وعن أهم الدول الأفريقية غير العربية التي تقوم مصر بالتصدير لها، نوهت  المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أنها تتمثل في “كينيا - مدغشقر - إثيوبيا - جنوب أفريقيا - السنغال - أوغندا - ساحل العاج - جيبوتي – رواندا”.

 

ولفتت إلى أن أهم الدول التي تستورد منتجات غذائية لها مثيل في هيكل الصادرات المصرية تتمثل في “الجزائر، جنوب آفريقيا، نيجيريا، المغرب، كينيا، بتسوانا، ناميبيا”، بالإضافة إلى السوق الليبية والتي سيكون للمجلس تركيز كبير عليها الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات التي حدثت مؤخرا، منوهة إلى أنه سيتم الترتيب لبعثات تجارية لهذه السوق الهامة.

 

وأشارت المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بعدة دراسات لاختيار عدد من الدول الأفريقية للتركيز على دخولها وتنمية الصادرات لها.

الصادرات المصرية صادرات مصر الكوميسا الشيكولاته السوق الافريقية السوق الإفريقى المشروبات الغازية المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

موضوعات متعلقة

وزارة التجارة:1.683 مليار دولار قيمة صادرات مصر لدول الكوميسا في 2019

التصديري للأثاث: ارتفاع صادرات مصر لـ64 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021

التصديري للغذائية يعتزم تنظيم بعثة ترويجية لأوغندا بمشاركة 15 شركة.. نهاية مايو المقبل

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني.. ميسي وديمبلي على رأس قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة

أبرزها الشيكولاتة والزيوت.. ننشر أهم صادرات مصر من السلع الغذائية للقارة السمراء.. تفاصيل

بـ لودر وآر بي جي .. القصة الكاملة لـ مذبحة قسم كرداسة

حكايات سفاحي مذبحة كرداسة.. سامية شنن وصهيب الغزلاني ورشيدة

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تحقق 977 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021

11 وثيقة.. تعاون مصري ليبي لزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

ضبط 6000 شيشة وغلق 502 مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية في القاهرة.. صور

القانون يحظر نقل الموظف من فئة الأجر الشهري لليومي دون موافقته ..تفاصيل

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

انفراد.. "ميسي فلسطين" يخسر قضيته ضد النادي الأهلي

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ