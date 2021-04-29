أبرزها الشيكولاتة والزيوت.. ننشر أهم صادرات مصر من السلع الغذائية للقارة السمراء.. تفاصيل

قالت مي خيري المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن السوق الأفريقية من الأسواق الهامة التي يركز عليها المجلس لتنمية صادرات القطاع، منوهة إلى أن الدول الأفريقية غير العربية تستحوذ على 11-12% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة تصل لنحو 490 مليون دولار سنويا.

وأضافت مي خيري، فى تصريحات خاصة لـــ “صدى البلد”، أن إجمالي صادرات القطاعات الغذائية على مستوى العالم يصل لنحو 3 مليارات دولار سنويا، حيث تستحوذ الدول العربية على 56% منها، والدول الأوروبية على نحو 13%.

وأوضحت المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أهم المنتجات الغذائية التي يتم تصديرها من مصر تتمثل في “المركزات - المشروبات الغازية - الدقيق - ومنتجات المطاحن - الزيوت عدا زيت الزيتون – الشيكولاتة - الفراولة المجمدة”.



وذكرت أن السلع الغذائية التي يتم تصديرها من مصر إلى الدول الأفريقية تتضمن “المكرونة - السكر - الخمائر - الشيكولاتة - والتبغ ومنتجات أخرى”.

وعن أهم الدول الأفريقية غير العربية التي تقوم مصر بالتصدير لها، نوهت المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أنها تتمثل في “كينيا - مدغشقر - إثيوبيا - جنوب أفريقيا - السنغال - أوغندا - ساحل العاج - جيبوتي – رواندا”.

ولفتت إلى أن أهم الدول التي تستورد منتجات غذائية لها مثيل في هيكل الصادرات المصرية تتمثل في “الجزائر، جنوب آفريقيا، نيجيريا، المغرب، كينيا، بتسوانا، ناميبيا”، بالإضافة إلى السوق الليبية والتي سيكون للمجلس تركيز كبير عليها الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات التي حدثت مؤخرا، منوهة إلى أنه سيتم الترتيب لبعثات تجارية لهذه السوق الهامة.

وأشارت المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن المجلس قام خلال الفترة الماضية بعدة دراسات لاختيار عدد من الدول الأفريقية للتركيز على دخولها وتنمية الصادرات لها.