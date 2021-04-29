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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصرة عيد: سعيدة بتحقيق دوري سيدات اليد.. ونمتلك عناصر مميزة

صدى البلد

أعربت نصرة عيد، قائدة الفريق الأول لـ كرة اليد بالنادي الأهلي عن سعادتها البالغة بتتويج الفريق ببطولة الدوري، بعد الفوز بجميع مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية، والفوز في مباراة أمس، الأربعاء، على الشمس بنتيجة 34-22.

 

وأكدت قائدة الفريق الأول لـ كرة اليد بالنادي الأهلي أن الفوز بالدوري ختام مثالي للموسم بعد نجاح الفريق في الفوز بكأس مصر، ودوري منطقة القاهرة، بفضل العناصر المميزة في الفريق التي تمتلك خبرات كبيرة؛ بالإضافة إلى تعليمات الجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف، فضلًا عن دعم مجلس الإدارة؛ ومساندة الجماهير.

 

وأشارت نصرة عيد إلى أن لاعبات الأهلي قدمن عرضًا جيدًا، واستحققن الفوز باللقب، بعدما قام الجهاز الفني بوضع خطة من بداية الموسم لحصد جميع البطولات.

 

وأهدت قائدة الفريق الأول لـ كرة اليد بالنادي الأهلي الفوز بالدوري إلى جماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي يساند الفريق بشكل مستمر.

نصرة عيد الأهلى محمود الخطيب جماهير الأهلي بطولة الدوري كرة اليد بالنادي الأهلي

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