عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سكن لكل مواطن .. خبير مصرفي يوضح الهدف من مبادرة التمويل العقاري الجديدة.. فيديو

مبادرة التمويل العقاري
مبادرة التمويل العقاري الجديدة

قال محمد عبد العال، خبير مصرفي، إن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري التي كلف بها الرئيس السيسي المسئولين تمهيداً لإطلاقها، تعد مبادرة استثنائية، حيث إنها بمثابة نقلة نوعية لملف التمويل العقاري من حيث تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي. 

 

وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال دعم قدراتهم على تملك الوحدات، وتوفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاماً، وبفائدة منخفضة لا تتعدى الـ 3%.

 

وأوضح الخبير المصرفي أن هناك العديد من المبادرات بشأن التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولكن هذه المبادرة الجديدة مختلفة شكلاً وموضوعاً، معقباً: "أنا أطلقت عليها مبادرة المبادرات أو أم المبادرات".

 

وأكد أن هذه المبادرة تؤكد الدعم المستمر من قِبل الرئيس السيسي والقيادة السياسية والمسئولين، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وحقهم الكامل في الاستمتاع بأداء المرحلة الأولى من البرنامج الاقتصادي والنقدي، ونجاحها، معقباً: "أصبح هناك سكن لكل مواطن فعلياً".

مبادرة التمويل العقاري الجديدة اخبار التوك شو سكن لكل مواطن الرئيس السيسي مبادرة استثنائية نقله نوعية

موضوعات متعلقة

نائب يتقدم بمقترح لتشكيل لجنة برلمانية لدراسة تعظيم موارد الأندية الشعبية

«الإسكان الاجتماعي» و«كريدي أجريكول» يوقعان بروتوكول لخدمة محدودي ومتوسطي الدخل

علاء عبد العال: دفعنا أمام إنبي بلاعبين أصحاب خبرة

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

شروط الحصول على قرض للمرة الثانية من بنك التسليف السعودى

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها علاجية مجانية لـ 184 ألف مواطن خلال شهر

"المركزي العماني" يصدر تحذيرا لعملاء البنوك .. ماذا قال؟

جزء ثان من مسلسل سوق الحرير بعد رمضان

ترشيحاتنا

رئيس مجلس النواب مهنأ الرئيس السيسي بعيد العمال: هم قاعدة الانطلاق في تغيير الواقع

وزيرا النقل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر

المالية : احتياطي النقد الأجنبي تجاوز ٤٠ مليار دولار فى أبريل ٢٠٢١

القاهرة تسجل 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

احذر| حبس وغرامة لموظفي خدمة العملاء حال إفشائهم بيانات المستخدمين

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاب يقتل أمه بـ "سكين" بعد أن حاولت منعه من الانتحار

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

في غيبوبة بالعناية المركزة.. لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

الحكومة: معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا تضاعف 5 مرات.. 5 محافظات الأكثر تضررا

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

مستشار الرئيس للصحة: مضطرون لفرض إغلاق وحظر تجول حال عدم التزام المواطنين

التعليم تعلن انتهاء الدراسة وبدء الاجازة الصيفية لطلاب صفوف النقل

عيد العمال وشم النسيم.. القوى العاملة: 3 أيام إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: يوميات مرتشي

عبد المعطى أحمد يكتب: البيض والبصل والفسيخ فى شم النسيم

أحمد شندي يكتب: الإعلام والسياسة وجهان لعملة واحدة

د. شيماء علام تكتب: ثقب الروح

سيف محمود يكتب: إعادة تدوير النفايات بنفس منطق 2011 (الخطة البديلة)

عثمان المقدم يكتب: غدا سننسى ما كانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

ريهام مازن

إعلانات تفوق الحدود !!

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ