سكن لكل مواطن .. خبير مصرفي يوضح الهدف من مبادرة التمويل العقاري الجديدة.. فيديو

قال محمد عبد العال، خبير مصرفي، إن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري التي كلف بها الرئيس السيسي المسئولين تمهيداً لإطلاقها، تعد مبادرة استثنائية، حيث إنها بمثابة نقلة نوعية لملف التمويل العقاري من حيث تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف التوسع في إتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال دعم قدراتهم على تملك الوحدات، وتوفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 عاماً، وبفائدة منخفضة لا تتعدى الـ 3%.

وأوضح الخبير المصرفي أن هناك العديد من المبادرات بشأن التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولكن هذه المبادرة الجديدة مختلفة شكلاً وموضوعاً، معقباً: "أنا أطلقت عليها مبادرة المبادرات أو أم المبادرات".

وأكد أن هذه المبادرة تؤكد الدعم المستمر من قِبل الرئيس السيسي والقيادة السياسية والمسئولين، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وحقهم الكامل في الاستمتاع بأداء المرحلة الأولى من البرنامج الاقتصادي والنقدي، ونجاحها، معقباً: "أصبح هناك سكن لكل مواطن فعلياً".