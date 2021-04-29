حكام مواجهة الزمالك والمقاولون بالدورى ودجلة وبتروجيت فى الكأس
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد طاقم حكام مباراتى الخميس المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.
ويلتقى فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره المقاولون العرب على ملعب استاد القاهرة الدولي.
جاء طاقم حكام لقاء الزمالك وذئاب الجبل على النحو التالي:
الدولى إبراهيم نورالدين حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال ورجب محمد وحكما رابعا وليد الصياد وحكما للفيديو طارق مجدى ومساعده حسنى سلطان.
ويلتقى اليوم الخميس أيضا فريق وادى دجلة نظيره فريق بتروجيت على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار منافسات دور الثمانية بكأس مصر.
وجاء طاقم مباراة وادى دجلة وبتروجيت فى كأس مصر على النحو التالي:
محمد سلامه حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين احمد ابوزيد وأحمد زيدان وحكما رابعا علاء صبري.