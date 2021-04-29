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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوى العاملة تتابع اشتراطات السلامة بمستشفيات العزل في الإسماعيلية

صدى البلد

أجرى مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، جولة تفقدية بمستشفيات العزل بالمحافظة "مستشفى حميات الإسماعيلية"، للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمستشفى، والتأكد من توافر خزانات الأكسجين ومخازن أسطوانات الأكسجين وصلاحيتها، واتباع المستشفى تعليمات وسياسات السلامة في حالة حدوث تسريب أو خلل من خزانات الأكسجين من عدمه.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ جميع التدابير والوقاية بالمنشآت بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة من الموجة الثالثة جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩)، والتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بتنفيذ إجراءات السلامة الصحة المهنية والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. 

 

وأكد أحمد جابر، مدير المديرية، خلال الجولة، أنه يقوم بزيارات مفاجئة على المنشآت في إطار اختصاصات وزارة القوى العاملة، وبناءً على تعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه المناطق لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد.

 

وقال إنه في حالة عدم الالتزام، يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المنشآت غير الملتزمة للحد من الموجة الثالثة من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.

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اخبار القوي العاملة وزير القوى العاملة محمد سعفان

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