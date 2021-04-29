كسرتوا القاعدة.. بشرى تشيد بأداء محمد ثروت ومحمود الليثي في «بين السماء والأرض»

أشادت الفنانة بشرى بأداء النجمين محمد ثروت و محمود الليثي من مسلسل “بين السماء والأرض”.

وكتبت بشرى، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “ثروت والليثي هما اللي كسروا القاعدة هذا الموسم، وهي أن الكوميديان لا يمثل إلا الكوميديا، لا يا سادة، هو كوميديان وتراجيديان شاطر، أكبر برافو لحبايبي الغاليين”.

وانطلقت الحلقة الأخيرة من مسلسل “بين السماء والأرض” باستعراض حياة الأبطال قبل دخول المصعد بساعة، ليريك كيف تحول ما في داخلهم بعد الفترة التي قضوها سويًا، وبعدها جاء خال درة إلى مصطفى درويش وطلب منه أن ينفذ ما اتفقوا عليه، وبعدها شكت الشرطة فيما يحدث وتم تبادل إطلاق نار بينهم وبين مصطفى، حتى قبضوا عليه، وأخبرهم أن العمارة فيها قنبلة، وانفجرت العمارة، وسقط المصعد.



العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداثه حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا والتراجيديا.

مسلسل "بين السماء والأرض" مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.