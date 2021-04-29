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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس صلوات "خميس العهد" من دير مارمينا بمريوط

صدى البلد

بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات خميس العهد صباح اليوم، والتي تتكون من ساعات البصخة النهارية وصلاة لقان والقداس الإلهي من دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط، بدون حضور شعبي.


يشارك في الصلوات نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير والأباء مجمع الرهبان، دون مشاركة شعبية، بسبب ظروف فيروس كورونا الحالية.


وتقام صلوات قداس خميس العهد اليوم في جميع الكنائس والأديرة بمصر وخارجها، حيث يترأس الأباء المطارنة والأساقفة والكهنة القداس الإلهي، ضمن طقوس أسبوع الآلام الذي ينتهى بصلوات قداس سبت الفرح حيث تحتفل الكنيسة بعيد القيامة المجيد في الثاني من مايو المقبل.


وتطبق فرق النظام والكشافة في جميع الكنائس كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، حيث يتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، كما تم تفعيل نظام الحجز المسبق للكنائس التي يسمح فيها بالحضور منعا للزحام.

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