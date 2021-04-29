مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد وروما في الدوري الأوروبي.. اليوم

يستضيف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، نظيره روما الإيطالي، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير، لوضع قدم في المباراة النهائية، بتحقيق فوز مريح على روما في مباراة اليوم، قبل خوض مباراة الإياب، الخميس المقبل، على ملعب الأوليمبيكو.

على الجانب الآخر، يطمح فريق روما الإيطالي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد، تسهل مهمته في مباراة العودة.

كان مانشستر يونايتد تأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي بعد الفوز على غرناطة الإسباني بأربعة أهداف دون رد، بمجموع المباراتين، بينما صعد روما على حساب أياكس الهولندي.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ذاته، من مسابقة الدوري الأوروبي، فياريال الإسباني مع أرسنال الإنجليزي، في تمام التاسعة مساء.