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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب حرمان بعض القرى من خدمات الانترنت

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات بشأن ضعف خدمة الانترنت في بعض المناطق، بالإضافة إلى أن هناك قرى مازالت محرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية على الرغم من أهمية هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، والذي أكدته جائحة كورونا التي أثبتت للعالم أجمع أهمية التحول الرقمى والرقمنة وميكنة الخدمات، بالإضافة للتعليم عن بعد الذي شرعت الدولة في تطبيقها وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة.



وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من النجاحات التي حققها قطاع الاتصالات وفقا لإحصائيات الوزارة خلال عام 2020 حيث حقق قطاع الاتصالات نموا خلال 2019/2020 بلغ نحو 15.2% ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا، إلا أن البنية التكنولوجية لبعض القرى أو الهيئات والمؤسسات والقطاعات مازالت تعانى من ضعف الخدمة أو حرمان قرى بالكامل من توصيل الخدمة التي أصبحت من الأساسيات وليست رفاهية أو كماليات.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات تركيب وتفعيل خدمات الإنترنت والوصول بها إلى معدلات قياسية، إلى جانب خفض الزمن اللازم لتوصيل خدمات الإنترنت لجميع المواطنين في مختلف المناطق، وإتاحة إمكانية التشغيل الآلي لخدمة، وتطوير الأنظمة وميكنة الخدمات المختلفة، لافتا إلى أهمية عمل حصر شامل لكافة القرى المحرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية ووضع جدول زمنى للتنفيذ يراعى المناطق الأكثر احتياجا على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة الجديدة.

مجلس النواب وزير الاتصالات ضعف خدمة الانترنت التحول الرقمي الرقمنة تعليم عن بعد الموازنة العامة الجديدة توصيل خدمات الإنترنت

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