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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مشروبات غازية وأسماك مملحة منتهية الصلاحية في الأقصر

مشروبات غازية
مشروبات غازية

اعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر انه بناء  على تعليمات  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين   تم تنفيذ حملة لمراقبة الأسواق والاسعار ومخازن السلع الغذائية والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية .

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تشكل لجنة من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية ومحمد عثمان وعبد العظيم النوبى وايمن رمضان  المفتشين بالمديرية حيث تم ضبط احد المخازن لحيازته ٥٠٠ عبوة مشروبات غازية منتهية الصلاحية قبل الوصول إلى المستهلكين .


وتحرر محضر ٥٨٥٠ ضد " ا م م " كما تم تحرير  4 محاضر عدم وجود شهادة صحية 
وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة .

 

ومن جانب اخر أوضح الدكتور محمد بشار المدير العام لمديرية الطب البيطري بالأقصر انه تشكلت لجنة مكونة من الدكتورة امال اديب مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و الدكتورة نفين رفعت طبيبة بإدراة المجازر والتفتيش علي اللحوم وبالاشتراك مع مديرية التموين و شرطة المسطحات والبيئة .

 

 وقد  اسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر باجمالي وزن 165كجم اسماك مملحة فاسدة.

 

الأقصر ضبط حملة منتهية الصلاحية وزارة التموين مشروبات غازية

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