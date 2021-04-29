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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إيقاف دخان السيارة

تعرف علي حل مشكلة خروج دخان ابيض من شكمان السيارة

خروج دخان ابيض من
خروج دخان ابيض من الشكمان

يصيبنا الذعر عندما نشاهد دخان كثيف يخرج من شكمان السيارة، فلا ندري ما هو سبب خروج هذا الدخان بهذه الكثافة فنقع في حيرة ونذهب للفنيين ونهدر الوقت والجهد، في بداية الأمر يجب أن تعلم أن هذه المشكلة يجب عليك حلها في أقرب وقت، وفي هذا السياق نطرح عليكم الموضوع التالي . 

حل مشكلة دخان ابيض من الشكمان

في حالة خروج دخان أبيض اللون، فعليك أن تقوم أولًا بتغيير الزيت لأنه لو أصبح قديمًا سوف يؤدي إلى هذه الحالة، أما السبب الآخر هو تلف كاوتش الصبابات، وفي هذه الحالة لن يظهر الدخان بشكل دائم ومستمر فلن تراه إلا إذا كان المحرك باردًا، لكن إذا تبين أن الدخان الذي يخرج من العادم يميل إلى اللون الأزرق عليك أن تعرف أن المشكلة في طقم الشنبر ويجب تعمير المحرك.

دخان ابيض وماء من الشكمان 

خروج ماء مع الدخان من الشكمان ليس مشكلة من الشكمان وإنما قد يكون بسبب أن المحرك بارد وعند التشغيل يقوم بإخراج مياه حتى يسخن أو مشكله في وش السلندر أنه يسرب ماء على الشكمان ويؤدي لنقص مياه الطرمبة.

من الهام انتهاء الدخان بعد فى وقت قصير من تسخين السيارة وهو أمر يطمئن صاحب السيارة أن المحرك ونظام العادم بحالة جيدة وبدون مشكلات، ولكن إذا استمر الدخان الأبيض لفترة طويلة بعد ما تسخن السيارة فهذا يكون بسبب اختلاط مياه التبريد بالوقود داخل غرفة الاحتراق نتيجة شرخ فى جسم المحرك وتلف فى رأس الأسطوانة، وينصح في هذه الحالة بالتوجه فورًا لمركز الصيانة للإصلاح. 


إيقاف دخان السيارة 

ينتهى بعد فى وقت قصير بعد ما تسخن السيارة وهو أمر يطمئن صاحب السيارة أن المحرك ونظام العادم بحالة جيدة وبدون مشكلات، ولكن إذا استمر الدخان الأبيض لفترة طويلة بعد ما تسخن السيارة فهذا يكون بسبب اختلاط مياه التبريد بالوقود داخل غرفة الاحتراق نتيجة شرخ فى جسم المحرك وتلف فى رأس الأسطوانة، وينصح في هذه الحالة بالتوجه فورًا لمركز الصيانة للإصلاح. 


دخان أسود من الشكمان 

عندما تلاحظ خروج لون عادم ـسود من سيارتك، فهذا يدل على وجود وقود غير محترق في غازات العادم، ومن ـسباب ذلك نقص في الهواء الداخل لمحرك السيارة، فمن المهم في هذه الحالة تنظيف فلتر الهواء جيدًا أو تغييره اذا لزم الأمر، ومن الأسباب أيضًا التي تؤدي إلى اللون الأسود تلف البوجيهات، حيث أنها تعيق من حركة الاحتراق، و تؤثر على منظومة غازات السيارة المحترقة، و بذلك يصدر اللون الأسود للعادم. 

 

حل مشكلة دخان ابيض من الشكمان دخان ابيض وماء من الشكمان إيقاف دخان السيارة دخان أسود من الشكمان

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