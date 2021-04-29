آرسنال "النني" في ضيافة فياريال بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

يحل فريق آرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، ضيفا ثقيلا، على نظيره فياريال، الإسباني، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه محمد النني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فياريال، تزيد من حظوظه في التأهل، قبل خوض مباراة العودة في إنجلترا، الخميس المقبل.

على الجانب الآخر يتسلح فياريال بعامل الأرض، لتحقيق الفوز على آرسنال في مباراة اليوم، ووضع قدما، في المباراة النهائية بمسابقة الدوري الأوروبي.

كان آرسنال تأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على سلافيا براج التشيكي بخمسةى أهداف مقابل هدف، بمجموع المباراتين، بينما صعد فياريال على حساب دينامو زغرب الكرواتي.

ويلتقي اليوم أيضا في نفس التوقيت، ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع روما الإيطالي، على ملعب أولد ترافورد.