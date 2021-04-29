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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الدولار و العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-4-2021

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

 

اسنعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الخميس 29-4-2021 تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الاجنبية.

 

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو18.99 جنيه للبيع و18.83 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.84 جنيه للبيع و21.65 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للبيع و4.15 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.17 جنيه للبيع 49.05 جنيه للشراء.

 

 

 

أسعار العملات مقابل الجنيه اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار الجنيه الاسترليني

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